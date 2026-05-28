Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично работал над заявлением о стратегическом союзничестве Москвы и Астаны. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает Tengrinews в своем Telegram-канале.

«Я сам работал над этим документом, вносил поправки. Полагаю, он войдет в "летопись" сотрудничества между странами и будет иметь очень большое значение», — сказал он.

Политик также отметил стратегическое значение соглашения о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Президент России прибыл в Казахстан в среду, 27 мая. Церемонию встречи глав государств открыл пролет истребителей над Астаной.