С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

В Нижнем Новгороде суд взыскал с бывшего вице-мэра Штокмана 328 млн рублей

В Нижнем Новгороде суд взыскал с бывшего вице-мэра города Ильи Штокмана и его семьи 328 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Нижегородском районном суде города.

Ответчиками по делу выступили Илья Штокман, Алексей Штокман, Екатерина Штокман, Михаил Штокман и Олег Штокман, а также ряд компаний.

Ранее сообщалось, что в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман нарушал закон и принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц, извлекая выгоду. Используя свое положение, Штокман смог получать многомиллионную прибыль. Родственники госслужащего приобрели 10 объектов недвижимости, стоимость которых составила свыше 60 миллионов рублей.