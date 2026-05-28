Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 28 мая 2026Силовые структуры

С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

В Нижнем Новгороде суд взыскал с бывшего вице-мэра Штокмана 328 млн рублей
Варвара Митина (редактор)
Илья Штокман

Илья Штокман. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

В Нижнем Новгороде суд взыскал с бывшего вице-мэра города Ильи Штокмана и его семьи 328 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Нижегородском районном суде города.

Ответчиками по делу выступили Илья Штокман, Алексей Штокман, Екатерина Штокман, Михаил Штокман и Олег Штокман, а также ряд компаний.

Ранее сообщалось, что в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман нарушал закон и принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц, извлекая выгоду. Используя свое положение, Штокман смог получать многомиллионную прибыль. Родственники госслужащего приобрели 10 объектов недвижимости, стоимость которых составила свыше 60 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас сделала громкое заявление об эвакуации посольства США из Киева. Американцы назвали это ложью

    Одна страна НАТО начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

    Москвичка купила украшения в Европе и стала правонарушительницей в России

    Назвавший себя мажором сын российского миллионера получил еще одно наказание за ДТП

    В МИД России вызвали посла Люксембурга

    80-летняя звезда «Ангелов Чарли» раскрыла секрет красоты и молодости

    Экс-полицейский «крышевал» бизнесменов в российском городе

    Россиянин выиграл три миллиона рублей на финале Лиги конференций

    В Иране заметили аналог «Панциря»

    Медведь и кабан устроили «вечеринку» в лесу и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok