14:56, 24 апреля 2026

У российского госслужащего нашли активы на сотни миллионов рублей

Прокуратура требует взыскать с первого вице-мэра Нижнего Новгорода 328 млн руб.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Нижегородской области прокуратура требует взыскать с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, аффилированных с ним лиц и родственников активы на 328 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман нарушал закон и принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц, извлекая выгоду. Используя свое положение, Штокман смог получать многомиллионную прибыль. Родственники госслужащего приобрели 10 объектов недвижимости, стоимость которых составила свыше 60 миллионов рублей.

В сентябре 2025 года Штокману предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

