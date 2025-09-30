Силовые структуры
Взятку на десятки миллионов вменили бывшему замглавы администрации российского города

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, Штокман, занимая пост замглавы Нижнего Новгорода, получил 55 миллионов рублей от строительной организации. Деньги предназначались за помощь в заключении муниципальных контрактов, покровительство и лояльный контроль за исполнением работ.

В доме Штокмана прошли обыски, его взяли под стражу.

О задержании фигуранта в Сочи стало известно 26 сентября.

Ранее сообщалось, что Северной Осетии задержали генерал-майора Росгвардии по подозрению в получении взятки.

