Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

ТАСС: В Сочи задержан экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Штокман

В Сочи задержан бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, оперативные мероприятия по задержанию Штокмана были проведены в Сочи.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы подмосковных Химок Дмитрия Кайгородова задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве в сфере ЖКХ.

По версии следствия, в 2022 году руководители предприятия «ЖКХ Чеховского района» составляли ложные отчеты о выполнении работ, которые направлялись в правительство Московской области. Также фигурантов уголовного дела уличили в хищении порядка двух миллиардов рублей во время выполнения контрактов на модернизацию котельных.