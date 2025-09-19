Экс-замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве

ТАСС: Экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2022 году руководители предприятия «ЖКХ Чеховского района» составляли ложные отчеты о выполнении работ, которые направлялись в правительство Московской области. Также фигурантов уголовного дела уличили в хищении порядка двух миллиардов рублей во время выполнения контрактов на модернизацию котельных.

Ранее сообщалось, что следователь возбудил два уголовных дела против бывшего гендиректора морского порта Мурманска, пустившего 30 миллионов рублей на приобретение элитной недвижимости.