Директор российского порта пустил 30 миллионов рублей на элитную недвижимость

МВД: Экс-директора рыбного порта Мурманска подозревают в хищении 30 млн рублей

Следователь возбудил два уголовных дела против бывшего гендиректора морского порта Мурманска, пустившего 30 миллионов рублей на приобретение элитной недвижимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Речь идет о бывшем руководителе Мурманского морского рыбного порта Александре Громове, уточняет прокуратура Мурманской области. Ему вменяют мошенничество.

По версии следствия, с ноября 2023-го по январь 2024 года он, возглавляя предприятие, 100 процентов акций которого принадлежат государству, оформил на своего заместителя два договора займа на сумму 30 миллионов рублей на средства, принадлежащие порту. Получив деньги, директор приобрел элитные объекты недвижимости в Мурманской и Калининградской областях.

Преступление выявили сотрудники ФСБ, на основании этих материалов началось расследование.

