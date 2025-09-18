Силовые структуры
Сотрудники российского военного санатория скинулись на элитную квартиру в Турции

Замглавы военного санатория в Крыму купила жилье за границей с премий работников
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил к одному году колонии бывшего заместителя начальника военного санатория в Крыму, которая присваивала себе премии подчиненных ради элитного жилья за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Речь идет об экс-замглаве Сакского военного клинического санатория имени Н. И. Пирогова Елене Шараповой. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, женщина незаконно завышала премии своим сотрудникам, а затем заставляла обналичивать их и передавать ей. Таким образом она накопила на квартиру в Аланье (Турция) за 19 миллионов рублей и парковочное место за 600 тысяч рублей.

Шараповой назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Ее турецкое имущество обратили в доход РФ.

Ранее в Красноярске возбудили дело в отношении проректора университета, подозреваемого в хищении премий сотрудников.

