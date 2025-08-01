Проректор российского медуниверситета похитил чужие премии

В Красноярске суд арестовал проректора медуниверситета по делу о хищении

В Красноярске возбудили дело в отношении проректора университета, подозреваемого в хищении стимулирующих выплат сотрудников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2022 году проректор по экономике и финансам с проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной политике забирали себе премии других сотрудников. С 2022 по 2024 год последняя давала указания о начислении стимулирующих выплат подчиненным, а проректор по экономике и финансам их утверждал.

Суд арестовал проректора по экономике и финансам до 30 сентября. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.

Ранее во Владивостоке следователи возбудили дело против бывшего проректора по административно-хозяйственной работе университета за превышение полномочий.

