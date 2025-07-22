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07:20, 22 июля 2025Силовые структуры

Следователи пришли с обысками к бывшему проректору российского университета

Во Владивостоке у экс-проректора рыбохозяйственного университета прошли обыски
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Во Владивостоке следователи возбудили дело против бывшего проректора по административно-хозяйственной работе университета за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет об экс-проректоре «Дальрыбвтуза» Игоре Садове, уточняет Коммерсантъ.

По данным ведомства, с мая по декабрь 2024 года мужчина принял не выполненные работы по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. Ущерб вузу составил 3,3 миллиона рублей.

Следователи уже обыскали рабочий кабинет и квартиру Садова.

Ранее в Северной столице студентка Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) собрала с 400 студентов шестого курса около пяти миллионов рублей на выпускной и украла эти деньги.

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