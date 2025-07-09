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14:33, 9 июля 2025Силовые структуры

Студентка российского педиатрического вуза украла у 400 выпускников пять миллионов рублей

В Петербурге пропала студентка педиатрического вуза с ₽5 млн от 400 выпускников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Санкт-Петербурге студентка педиатрического университета собрала с 400 студентов шестого курса около пяти миллионов рублей на выпускной и украла эти деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «СЗФОшная».

По данным канала, девушка пропала вместе с деньгами, которые выпускники собирали для проведения праздника по случаю окончания учебы. Торжество было назначено на 12 июля в Петергофе. Она получила по 18 тысяч рублей с каждого студента, а итоговая сумма составила около семи миллионов рублей. Затем, недавно, за несколько дней до выпускного, она заявила, что все деньги потеряны.

Студенты обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан 20-летний студент Российской академии музыки имени Гнесиных, угрожавший проректору пневматическим пистолетом, ножом и перцовым баллончиком.

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