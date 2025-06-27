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14:36, 27 июня 2025Силовые структуры

Студент российского вуза угрожал проректору пистолетом и ножом

В Москве задержан студент Гнесинки за попытку нападения с ножом на проректора
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве задержан 20-летний студент Российской академии музыки имени Гнесиных, угрожавший проректору пневматическим пистолетом, ножом и перцовым баллончиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, ЧП произошло в здании академии, расположенной на Поварской улице. Там студент четвертого курса пришел на экзамен, зашел в кабинет проректора, распылил там баллончик и начал угрожать. Охранники вуза вызвали росгвардейцев по тревожной кнопке. Прибывшие на место силовики обезвредили молодого человека.

По предварительной информации, на отчаянный шаг студента толкнула личная неприязнь к представителю администрации академии. Сейчас он передан для дальнейшего разбирательства полицейским.

Ранее сообщалось, что в Якутии трое российских студентов с пистолетом похитили мужчину после жалобы знакомой.

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