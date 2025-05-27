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09:38, 27 мая 2025Силовые структуры

Трое российских студентов с пистолетом похитили мужчину после жалобы знакомой

В Якутске трое студентов похитили бывшего возлюбленного знакомой из-за долга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Якутии сотрудники полиции задержали трех студентов после жалобы жителя на похищение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратился мужчина, по словам которого, его похитили неизвестные и, угрожая ему пистолетом, отняли деньги. Личности подозреваемых были установлены — ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 20 лет.

Выяснилось, что бывшая возлюбленная потерпевшего пожаловалась знакомым, что тот ее бил и до сих пор не вернул ей долг. Вскоре один из студентов увидел в интернете, что обидчик продает машину, и под видом покупателя назначил ему встречу около жилого дома. Там он вместе с двумя приятелями посадили мужчину в автомобиль, применили к нему силу, достали пневматический пистолет и потребовали деньги. Потерпевший передал им 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Студентам грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии полиция начала розыск членов ОПГ за совершение преступлений под видом борьбы с наркотиками.

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