Полиция начала розыск членов ОПГ за совершение преступлений под видом борьбы с наркотиками

МВД: В Ингушетии разыскивают членов вооруженной ОПГ, совершивших 15 преступлений

Сотрудники полиции разыскивают членов организованной преступной группы (ОПГ), которые под видом борьбы с незаконным оборотом наркотиков совершают преступления на территории Ингушетии. Происходящее они снимают на видео и публикуют в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, злоумышленникам вменяют статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»), 126 («Похищение человека»), 161 («Грабеж»), 162 («Разбой»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ и другие. Их причастность к 15 преступлениям уже установили.

Всего проводится проверка по совершению 40 преступлений, выявленных при помощи интернета. У членов ОПГ имеется огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее в Тыве задержали членов ОПГ «010» за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей.