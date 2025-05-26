Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:23, 26 мая 2025Силовые структуры

Полиция начала розыск членов ОПГ за совершение преступлений под видом борьбы с наркотиками

МВД: В Ингушетии разыскивают членов вооруженной ОПГ, совершивших 15 преступлений
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники полиции разыскивают членов организованной преступной группы (ОПГ), которые под видом борьбы с незаконным оборотом наркотиков совершают преступления на территории Ингушетии. Происходящее они снимают на видео и публикуют в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, злоумышленникам вменяют статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 119 («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»), 126 («Похищение человека»), 161 («Грабеж»), 162 («Разбой»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ и другие. Их причастность к 15 преступлениям уже установили.

Всего проводится проверка по совершению 40 преступлений, выявленных при помощи интернета. У членов ОПГ имеется огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ранее в Тыве задержали членов ОПГ «010» за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

    Глава штаба волонтеров рассказала подробности о пожаре на складе гумпомощи для бойцов СВО

    Стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ

    Итальянец уехал в Россию за возлюбленной и удивился

    Россиянин бросил включенный фен младенцу в кроватку

    На Западе раскрыли слабость Зеленского

    Бывший российский участковый три года покрывал бутлегеров за деньги и попался

    ВСУ уличили в пополнении подразделений в Сумской области женщинами-заключенными

    Глава СПЧ оценил идею выплат беременным школьницам

    В РАН призвали россиян объяснить происхождение «птицы» у Солнца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости