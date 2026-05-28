11:27, 28 мая 2026

Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eric Bolte / Imagn Images / Reuters

Итальянский модный дом Gucci подпишет соглашение в сезоне-2027 на спонсорство одной из команд «Формулы-1» Alpine. Информацию сообщили представители пресс-службы коллектива.

Полным названием команды, которая будет выступать в одежде в цветах компании, станет Gucci Racing Alpine Formula One Team. Отмечается, что контракт подпишут на несколько лет, он будет приносить Alpine 55–60 миллионов долларов в год.

Помимо этого, Gucci также объявил о создании проекта Gucci Racing, представив логотип в черно-золотых оттенках. Сотрудники марки описывают проект как «экспериментальная бизнес-платформа на стыке спорта и роскоши».

Известно, что Alpine уже связывала свою историю с миром моды. Так, в 1986 году команда была выкуплена итальянской маркой Benetton. Тогда начал свою карьеру легендарный пилот Михаэль Шумахер, завоевавший два чемпионских титула — в 1994 и 1995 годах.

Пройдя пять этапов сезона-2026, Alpine занимает пятое место в Кубке конструкторов и имеет 35 очков в активе.

В апреле Ким Кардашьян подогрела слухи о романе с гонщиком «Формулы-1» из-за интимного момента на фото.

