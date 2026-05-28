Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

Многие пользователи Windows уже полгода не могут установить обновления операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание PCWorld.
Неизвестная ошибка возникла у владельцев персональных компьютеров (ПК) после установки январского предварительного обновления. Пострадавшие устройства перестали получать апдейты с начала года — включая ежемесячные патчи безопасности.
Журналисты отметили, что из-за ошибки пользователи видят все новые версии ОС через «Центр обновления Windows», но скачать и установить их не могут. В процессе обновления операционная система аварийно завершает работу с ошибкой 0x80010002.
В Microsoft заявили, что уже в курсе проблемы и работают над ее решением. В настоящий момент пользователи могут лишь попробовать откатить ОС до более ранних версий — например, на конец 2025 года. В этом случае специалисты рекомендовали попробовать повторно запросить обновление. Авторы PCWorld напомнили, что проверить актуальные апдейты для Windows, установленные на устройстве, можно через раздел «Просмотр истории обновлений».
Ранее стало известно, что многие пользователи Windows 11 не смогли установить ускоряющее операционную систему обновление из-за ошибки. Владельцы компьютеров столкнулись с проблемой, из-за которой установка апдейта завершалась на 35 процентах прогресса.