11:26, 28 мая 2026Экономика

Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

Скоморовский: Самый дорогой загородный дом в Москве стоит 8,5 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Стоимость самого дорогого загородного дома в Московской области составляет 120 миллионов долларов (более 8,5 миллиарда рублей). Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ассоциации «Гильдия профессиональных риелторов – ГРМ» Евгения Скоморовского.

Объект реализуют через закрытые продажи, он находится на Рублево-Успенском шоссе. Эксперт отметил, что среди лотов в открытой продаже самым дорогим оказался дом за 3,95 миллиарда рублей. В рамках бюджета можно приобрести особняк площадью 2,1 тысячи квадратов на участке в 44 сотки. Помимо основного дома, в состав лота входят две дополнительные постройки с гаражами, блоками для персонала, спа-зона с бассейном, хаммамом и сауной.

Второе место занял дом за 3,75 миллиарда рублей площадью 2,8 тысячи квадратов. На участке в 77,2 сотки располагается резиденция с 12 спальнями и гаражом на 350 квадратов, каскадными водопадами, зоной для барбекю, бассейном и другими удобствами. Тройку лидеров в топе наименее доступных объектов закрыл дом площадью 3,5 тысячи квадратов на участке 60 соток. Его стоимость составляет 3,58 миллиарда рублей. В нем 10 спален, а из окон открывается вид на Москву-реку.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ городов мира с самым дорогим элитным жильем. Российская столица оказалась на седьмом месте.

