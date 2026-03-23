Трамп заявил о проведении успешных переговоров с Ираном

Трамп: США и Иран провели переговоры об урегулировании конфликта

США и Иран провели «продуктивные переговоры» по вопросу урегулирования конфликта между странами. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить, что США и Исламская Республика Иран за последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования нашего конфликта на Ближнем Востоке», — сообщил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что приказал Пентагону прекратить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Однако он добавил, что ограничение на атаки будет действовать при условии «успешного продолжения текущих встреч и переговоров».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия передает американской стороне сигналы о том, что угроза нанесения ударов по АЭС «Бушер» в Иране представляет серьезную опасность.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Российский лидер заявил о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.