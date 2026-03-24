Арабские страны передумали оставаться в стороне от ударов по Ирану

WSJ: ОАЭ и Саудовская Аравия приблизились к вступлению в конфликт с Ираном

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) близки к решению присоединиться к военной кампании против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен восстановить сдерживающий фактор после того, как Иран нанес удары по энергетическим объектам королевства. Один из собеседников WSJ заявил, что вступление Эр-Рияда в войну — «лишь вопрос времени».

До этого королевство не разрешало использовать свои базы и воздушное пространство для атак по Ирану. Однако после обстрела ракетами и беспилотниками саудовской столицы и нефтяных объектов позиция изменилась. Эр-Рияд согласился предоставить американским войскам авиабазу имени короля Фахда.

ОАЭ, в свою очередь, принимают меры против принадлежащих Ирану активов, что угрожает ключевому источнику финансирования Тегерана. Эмираты также обсуждают отправку своих войск на фронт и выступают против прекращения огня.

Ранее более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД ОАЭ.

В число стран, подписавших документ, входят европейские государства — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия, Литва, две страны Персидского залива — ОАЭ и Бахрейн, а также Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Государства призвали Иран немедленно прекратить атаки в Ормузском проливе, поскольку свобода судоходства является одним из ключевых принципов международного права.

