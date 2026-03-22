04:48, 22 марта 2026

22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

22 страны готовы обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sepahnews / Globallookpress.com

Более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В число стран, подписавших документ, входят европейские государства — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия, Литва, две страны Персидского залива — ОАЭ и Бахрейн, а также Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив

Заявление 22 стран по Ормузскому проливу

Страны выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвали Иран немедленно прекратить атаки в Ормузском проливе, поскольку свобода судоходства является одним из ключевых принципов международного права. Кроме того, закрытие пролива ведет к нарушению поставок энергоносителей и угрожает мировой безопасности и стабильности.

Трамп призывал союзников отправить корабли в Ормузский пролив

14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей.

18 марта американский лидер вновь призвал американских союзников помочь в обеспечении свободы судоходства. Он заявил, что им необходимо взять себя в руки.

Однако Великобритания, Германия и Франция публично отказали главе Белого дома в просьбе.

Получив отказ, американский лидер отчитал союзников по Североатлантическому альянсу за отказ помочь США в операции против Ирана.

Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив — простую военную операцию, которая и является единственной причиной высоких цен на нефть. Им так легко это сделать, с таким минимальным риском

Дональд Трамппрезидент США

Также Трамп назвал союзников «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.

США начали обсуждать переговоры с Ираном

Команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом 21 марта сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.

Администрация Трампа начала первые обсуждения следующего этапа и того, какими бы могли быть мирные переговоры с Ираном

Axios

В переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Один из американских чиновников в беседе с журналистами допустил, что Иран может согласиться на диалог.

Как отмечает издание, возможное мирное соглашение должно предусматривать возобновление судоходства через Ормузский пролив, урегулирование вопроса запасов высокообогащенного урана Ирана, а также заключение долгосрочных договоренностей по его ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке союзных сил в регионе.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США практически полностью выполнили миссию против Ирана, вскоре военная операция будет завершена. Чиновник признал, что ситуация с блокировкой Ормузского пролива «немного затягивает дело», однако и этот вопрос будет решен.

