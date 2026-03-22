Более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
В число стран, подписавших документ, входят европейские государства — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Дания, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия, Литва, две страны Персидского залива — ОАЭ и Бахрейн, а также Япония, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.
Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив
Страны выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвали Иран немедленно прекратить атаки в Ормузском проливе, поскольку свобода судоходства является одним из ключевых принципов международного права. Кроме того, закрытие пролива ведет к нарушению поставок энергоносителей и угрожает мировой безопасности и стабильности.
Трамп призывал союзников отправить корабли в Ормузский пролив
14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Китай, Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей.
18 марта американский лидер вновь призвал американских союзников помочь в обеспечении свободы судоходства. Он заявил, что им необходимо взять себя в руки.
Однако Великобритания, Германия и Франция публично отказали главе Белого дома в просьбе.
Получив отказ, американский лидер отчитал союзников по Североатлантическому альянсу за отказ помочь США в операции против Ирана.
Они жалуются на высокие цены на нефть, которые им приходится платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив — простую военную операцию, которая и является единственной причиной высоких цен на нефть. Им так легко это сделать, с таким минимальным риском
Также Трамп назвал союзников «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.
США начали обсуждать переговоры с Ираном
Команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом 21 марта сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.
Администрация Трампа начала первые обсуждения следующего этапа и того, какими бы могли быть мирные переговоры с Ираном
В переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Один из американских чиновников в беседе с журналистами допустил, что Иран может согласиться на диалог.
Как отмечает издание, возможное мирное соглашение должно предусматривать возобновление судоходства через Ормузский пролив, урегулирование вопроса запасов высокообогащенного урана Ирана, а также заключение долгосрочных договоренностей по его ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке союзных сил в регионе.
Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США практически полностью выполнили миссию против Ирана, вскоре военная операция будет завершена. Чиновник признал, что ситуация с блокировкой Ормузского пролива «немного затягивает дело», однако и этот вопрос будет решен.