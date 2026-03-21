В США заявили о практически полностью выполненной миссии против Ирана

Джонсон: США практически полностью выполнили миссию против Ирана

США практически полностью выполнили миссию против Ирана, вскоре военная операция будет завершена. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью The Associated Press.

По его словам, целью Вашингтона было уничтожение баллистических ракет, средств их производства и ослабление военно-морских сил Ирана, и это было достигнуто.

Джонсон признал, что ситуация с блокировкой Ормузского пролива «немного затягивает дело», однако и этот вопрос будет решен.

«Как только мы немного успокоим ситуацию, я думаю, что все будет практически завершено», — заключил чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп отчитал союзников по НАТО за отказ помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана. Лидер США назвал альянс «бумажным тигром», а союзников — «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.