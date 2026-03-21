В США заявили о практически полностью выполненной миссии против Ирана

21:47, 21 марта 2026

Джонсон: США практически полностью выполнили миссию против Ирана
Марина Совина (ночной редактор)
Майк Джонсон. Фото: Andrew Thomas / Globallookpress.com

США практически полностью выполнили миссию против Ирана, вскоре военная операция будет завершена. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью The Associated Press.

По его словам, целью Вашингтона было уничтожение баллистических ракет, средств их производства и ослабление военно-морских сил Ирана, и это было достигнуто.

Джонсон признал, что ситуация с блокировкой Ормузского пролива «немного затягивает дело», однако и этот вопрос будет решен.

«Как только мы немного успокоим ситуацию, я думаю, что все будет практически завершено», — заключил чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп отчитал союзников по НАТО за отказ помочь Соединенным Штатам в операции против Ирана. Лидер США назвал альянс «бумажным тигром», а союзников — «трусами», подчеркнув, что Вашингтон запомнит их поступок.

    Последние новости

    БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

    Лавров потребовал от США уважения к российским интересам

    В России предложили европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках

    Новичок РПЛ разгромил худшую команду чемпионата и вышел на третье место

    В США призвали не списывать Иран со счетов

    Зеленский рассказал о переговорах по урегулированию с США

    В Британии отказались признать участие в операции против Ирана

    Разведка США признала устойчивость органов власти в Иране

    Дмитриев заявил о попытке ЕС встать в очередь за российскими энергоресурсами

    Подполье сообщило об «очень хорошем прилете» по воинской части ВСУ

    Все новости
