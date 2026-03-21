США начали обсуждать переговоры с Ираном

Axios: В США начали обсуждать будущие переговоры с Ираном

Команда президента США Дональда Трампа начала обсуждения того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника.

В переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Один из американских чиновников в беседе с журналистами допустил, что Иран может согласиться на диалог.

Как отмечает издание, возможное мирное соглашение должно предусматривать возобновление судоходства через Ормузский пролив, урегулирование вопроса запасов высокообогащенного урана Ирана, а также заключение долгосрочных договоренностей по его ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке союзных сил в регионе.

Ранее Трамп заявил, что в Иране не осталось лидеров, которые могли бы вести переговоры об урегулировании конфликта. «Нам приходится нелегко: мы хотим поговорить с ними [с Ираном], но говорить не с кем. Нам не с кем разговаривать, и знаете что? Нам это нравится», — утверждает глава государства.