Трамп высказался о переговорах с Ираном

Трамп заявил, что в Иране не осталось лидеров, с которыми можно вести переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране не осталось лидеров, которые могли бы вести переговоры об урегулировании конфликта. Слова американского политика приводит Reuters.

«Нам приходится нелегко: мы хотим поговорить с ними [с Ираном], но говорить не с кем. Нам не с кем разговаривать, и знаете что? Нам это нравится», — утверждает глава государства.

Ранее Трамп заявил, что Иран снова ищет новых лидеров страны, поскольку всего руководства Исламской республики «больше нет».

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей иранского руководства.