19:09, 19 марта 2026Мир

Трамп высказался о расправах над руководством Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Иран снова ищет новых лидеров страны, поскольку всего руководства Исламской республики «больше нет». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляцию ведет Белый дом на своем YouTube-канале.

«Как вы знаете, их руководства больше нет, они выбирают новых — их снова нет. И теперь Иран ищет новых лидеров», — указал глава государства.

По словам Трампа, флот и военно-воздушные силы Ирана также уничтожены. Он также отметил, что американские военные «летают где хотят и в них даже никто не стреляет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей иранского руководства.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Стало известно состояние Седоковой на фоне судов с семьей Тиммы

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    Все новости
