13:04, 18 марта 2026Мир

Кремль высказался о расправе над серым кардиналом Ирана

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Valery Sharifulin / TASS Host Photo Agency / Pool / Reuters

Россия решительно осуждает действия, направленные на причинение вреда здоровью представителей иранского руководства. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани, которого считают серым кардиналом и одной из наиболее влиятельных фигур в Исламской республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более расправу над представителями руководства суверенного Ирана, суверенного и независимого Ирана, а также и других стран. Мы осуждаем такие действия», — указал представитель Кремля.

Таким образом, Песков ответил на вопрос, является ли этот инцидент актом военного преступления.

1 марта президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с расправой над верховным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Глава государства подчеркнул, что Россия аятоллу Хаменеи будет помнить как выдающегося государственного деятеля.

