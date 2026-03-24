17:55, 24 марта 2026Мир

Раскрыт провокатор затягивания войны США против Ирана

NYT: Саудовский принц бен Салман подталкивает США к продолжению войны с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подталкивает президента США Дональда Трампа к продолжению войны против Ирана. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам собеседников издания, бен Салман в телефонном разговоре с хозяином Белого дома заявил, что рассматривает американо-иранский конфликт как «историческую возможность» для передела Ближнего Востока.

«Принц Мухаммед утверждал, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива, которую можно устранить только путем свержения правительства», — передает NYT слова источников.

Ранее востоковед Владимир Сажин предположил, что Саудовская Аравия вполне может присоединиться к американо-израильской операции против Ирана, однако это вряд ли изменит ход конфликта.

