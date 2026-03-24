Готовность Саудовской Аравии присоединиться к конфликту против Ирана оценили

14:14, 24 марта 2026Мир

Сажин: Вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном не изменит ход конфликта
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Саудовская Аравия вполне может присоединиться к американо-израильской операции против Ирана, однако это вряд ли изменит ход конфликта, порассуждал в беседе с газетой «Взгляд» востоковед Владимир Сажин.

Он отметил, что изначально страны Персидского залива настороженно относились к Ирану и пытались придерживаться нейтральной позиции, однако ситуация со временем изменилась.

«Удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», — объяснил специалист.

К осуждению действий Исламской Республики присоединись также и другие государства. Все это свидетельствует о том, что Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана. Однако даже имеющееся в его распоряжении американское оружие при том составе сил, что есть у Саудовской Аравии, не будет способно как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, уверен Сажин.

При этом, если бы Тегеран занял другую позицию и позиционировал себя как жертва американо-израильской агрессии, не нанося ударов по соседям, страны Залива, вероятно, оказали бы Исламской Республике как минимум моральную поддержку, подытожил политолог.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты оказались близки к тому, чтобы присоединиться к военной кампании США и Израиля против Ирана.

    Последние новости

    В Россию начали ехать мигранты из новой страны

    Глава МИД Венгрии Сийярто снял пародию на старый номер Зеленского

    Солистка «Тату» ответила обвинившему психологов в разрушении семей Джигану

    Стало известно о ежедневно дорожающем в европейской столице бензине

    Готовность Саудовской Аравии присоединиться к конфликту против Ирана оценили

    Названа группа людей с самым высоким риском смерти от рака

    Иран пригрозил ударить по израильским военным в Газе

    Мужчина вышел на оздоровительную прогулку в Таиланде и пережил остановку сердца

    Путин обсудил Украину и Ближний Восток с президентом постсоветской страны

    Зеленский раскрыл подробности встреч делегаций Украины и США во Флориде

    Все новости
