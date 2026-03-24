10:06, 24 марта 2026

«Вопрос времени». Арабские страны готовятся присоединиться к войне против Ирана. Что об этом известно?

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Две арабские страны — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — близки к тому, чтобы присоединиться к военной кампании США и Израиля против Ирана. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказали знакомые с ситуацией источники.

Так, утверждается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман планирует восстановить сдерживающий фактор после нанесения Ираном удара по энергетическим объектам королевства. Источник издания подчеркнул, что вступление Эр-Рияда в войну — «лишь вопрос времени».

Авторы статьи напомнили, что королевство ранее не разрешало использовать свои базы и воздушное пространство для атак по Исламской Республике, но после обстрела ракетами и дронами его столицы и нефтяных объектов позиция изменилась. Так, страна готова предоставить американской стороне авиабазу имени короля Фахда.

Арабские Эмираты больше не хотят оставаться в стороне

С начала конфликта Ирана и США по территории ОАЭ было нанесено огромное количество ударов. Арабские Эмираты почти месяц пытались оставаться в стороне от вооруженного противостояния, но в последнее время это становится все сложнее. Так, страна приняла решение закрыть больницу и клуб, принадлежащие Ирану. В том числе принимаются меры против принадлежащих Тегерану активов, что угрожает ключевому источнику финансирования Исламской Республики.

Также обсуждается отправка войск на фронт. При этом уточняется, что ОАЭ выступают против прекращения огня и любых перемирий.

В конфликт пытаются втянуть все больше стран

Только в минувшие выходные иранская сторона попыталась ударить по новому объекту: Иран выпустил две баллистические ракеты по американо-британской базе Диего-Гарсия. Тегеран назвал эту атаку предупреждением Великобритании. При этом ракеты так и не достигли цели.

Однако после данного инцидента мировое сообщество насторожилось. В Италии обратили внимание на то, что Иран имеет возможность дотянуться баллистическими ракетами до Рима и Парижа. Отдельно там указали на то, что европейские государства не располагают действующими средствами защиты от иранских баллистических ракет.

Трамп рассматривает более агрессивные операции в Иране

В это же время стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые военные варианты в отношении Ирана. Один из них касается возможного захвата острова Харг, где находится главный центр экспорта иранской нефти.

Как указывают американские чиновники, военное давление на Тегеран будет усиливаться в любом случае.

Однако западные СМИ твердят: Трамп попал в ловушку из-за развязанной войны. На данный момент, как утверждается, он не имеет удачного способа выйти из этого конфликта. Каждый из возможных сценариев в любом случае окажется провальным — быстрого и простого выхода из ситуации у США просто нет.

