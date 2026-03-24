07:26, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Трамп оказался в ловушке из-за Ирана

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп оказался в ловушке, не имея удачного способа выйти из конфликта с Ираном. Такие данные приводит издание The Economist.

В статье говорится, что после недель эскалации в ближневостойном регионе и закрытия Ормузского пролива у США осталось всего четыре сценария, но ни один из них не выглядит выигрышным.

Первый — переговоры, что маловероятно, так как Тегеран не доверяет Вашингтону. Тем не менее, Трамп заявляет, что они ведутся. Второй вариант — США могут объявить «победу», однако у Ирана по-прежнему остаются рычаги давления. Третий способ — продолжать удары, но нет никаких гарантий, что это принесет результаты. Наконец, четвертый — усугубить конфликт с риском большой войны.

В материале отмечается, что Ормузский пролив является ключевой проблемой, поскольку через его контроль Иран может оказывать давление на мировой рынок нефти.

В итоге любой из доступных Соединенным Штатам вариантов либо не решит проблему, либо приведет к эскалации. Быстрого и простого выхода из конфликта у США просто нет.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва из-за военной операции против Ирана.

