В Европе забили тревогу из-за баллистических ракет Ирана

La Repubblica: Иран имеет возможность дотянуться ракетами до Рима и Парижа

Иран имеет возможность дотянуться баллистическими ракетами до Рима и Парижа. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«Для поражения Рима или Парижа стартовая площадка должна располагаться на севере Ирана», — отмечается в публикации.

Отдельную тревогу вызывает то, что европейские государства не располагают действующими средствами защиты от баллистических ракет Ирана, утверждает La Repubblica.

«Наша защита полностью зависит от американских спутников, радаров и кораблей: это одно из главных ограничений европейской обороны», — говорится в материале.

Ранее газета The Telegraph писала, что попытка атаки на американо-британскую военную базу Диего-Гарсия стала предупреждением Лондону. Один из военных источников издания предупредил, что Великобритании будет сложно отразить подобную атаку с большого расстояния.