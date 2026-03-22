21:37, 22 марта 2026Мир

В Иране заявили о «предупредительном выстреле» в сторону Британии

Telegraph: Иранские чиновники назвали атаку на базу Диего-Гарсия предупреждением
Марина Совина
Фото: HO / U.S. Navy CLH / JS / Reuters

Попытка атаки на американо-британскую военную базу Диего-Гарсия была предупреждением Лондону. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на иранских чиновников.

Они, как утверждается в публикации, заявили, что атака являлась «предупредительным выстрелом» в сторону Великобритании.

Один из британских военных источников предупредил, что Лондону будет сложно отразить подобную атаку с большого расстояния. «Борьба с баллистическими ракетами требует длительного обучения, а уровень подготовки Великобритании, к сожалению, очень, очень низкий», — отметил он.

Ранее Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия, однако атака не достигла цели. В Министерстве обороны Великобритании, комментируя инцидент, заявили, что «безрассудные атаки» Тегерана по всему региону представляют собой угрозу.

    Последние новости

    НАСА заявило о неполадках на «Прогрессе»

    Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы

    В аэропортах США начался хаос из-за шатдауна

    Две страны Персидского залива начали переговоры с Ираном

    Удар Ирана по району ядерного центра в Израиле объяснили

    В «Азове» выступили с дерзким призывом к украинским военным

    В Иране заявили о «предупредительном выстреле» в сторону Британии

    Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России

    Киевляне массово бросились скупать гречку

    Стала известна судьба пропавшего в Карелии мальчика

    Все новости
