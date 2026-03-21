Лондон назвал атаку Ирана на британскую базу угрозой национальным интересам

Британия назвала атаку Ирана на базу Диего-Гарсия угрозой интересам

Власти Великобритании назвали иранский ракетный обстрел совместной американо-британской военной базы в Индийском океане как прямую угрозу национальным интересам. Об этом сообщает BBC News.

21 марта Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия, однако атака не достигла цели. В Министерстве обороны Великобритании, комментируя инцидент, заявили, что «безрассудные атаки» Тегерана по всему региону представляют собой угрозу.

В официальном заявлении британского военного ведомства подчеркивается, что действия Ирана угрожают национальным интересам Соединенного Королевства, а также ставят под удар стабильность в регионе. В Лондоне также подтвердили, что разрешили США использовать базу Диего-Гарсия для «ограниченных оборонительных операций» после того, как Тегеран предупредил, что подобное решение будет расценено как участие в конфликте.

Ранее стало известно, что армия Ирана совершила удар по резервуарам в аэропорту Тель-Авива.