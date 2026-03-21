15:37, 21 марта 2026

Лондон назвал атаку Ирана на британскую базу угрозой национальным интересам

Алиса Дмитриева
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Власти Великобритании назвали иранский ракетный обстрел совместной американо-британской военной базы в Индийском океане как прямую угрозу национальным интересам. Об этом сообщает BBC News.

21 марта Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия, однако атака не достигла цели. В Министерстве обороны Великобритании, комментируя инцидент, заявили, что «безрассудные атаки» Тегерана по всему региону представляют собой угрозу.

В официальном заявлении британского военного ведомства подчеркивается, что действия Ирана угрожают национальным интересам Соединенного Королевства, а также ставят под удар стабильность в регионе. В Лондоне также подтвердили, что разрешили США использовать базу Диего-Гарсия для «ограниченных оборонительных операций» после того, как Тегеран предупредил, что подобное решение будет расценено как участие в конфликте.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

Ранее стало известно, что армия Ирана совершила удар по резервуарам в аэропорту Тель-Авива.

    Последние новости

    В офисе Орбана сравнили силы России и Украины

    На Западе удивились изменениям в поведении Зеленского

    В Госдуме оценили влияние украинцев на Европу

    Лавров раскритиковал подход США к переговорам по Ближнему Востоку

    В Иране обвинили США и Израиль в ударах по судам в Персидском заливе

    В Совфеде оспорили заявление Вучича о начале третьей мировой войны

    В России обнаружили девочку-маугли

    Лавров обвинил США в попытках вытеснить Россию со всех энергетических рынков

    Страна-сосед России обратилась с призывом к НАТО

    Россияне оценили состояние дорог после схода снега в 2026 году

    Все новости
