Иран нанес удар по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива

Al Mayadeen: Армия Ирана совершила удар по резервуарам в аэропорту Тель-Авива

Армия Ирана заявила, что нанесла удар по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщил арабский телеканал Al Mayadeen.

Резервуары, по которым был нанесен удар, применяются для обслуживания самолетов-заправщиков, передают журналисты. Целью удара в Иране назвали как сами емкости, так и места дислокации заправочных воздушных судов, обслуживающих «вражеские военные истребители».

21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.

Ранее в Иране отреагировали на фразу президента США Дональда Трампа, который предрек, что война между странами скоро закончится. Пожелавший остаться анонимным чиновник из Тегерана сказал, что не верит заявлениям американского президента, поскольку Соединенные Штаты нисколько не снизили военную активность в регионе. Слова Трампа в стране посчитали уловкой.