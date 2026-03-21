В Иране отреагировали на заявление Трампа о завершении войны

В Иране отреагировали на громкое заявление президента США Дональда Трампа о скором завершении войны. Об этом сообщает Telegram-канал информационного агентства ISMA со ссылкой на высокопоставленного чиновника, чье имя не называют.

В Тегеране заявили, что не доверяют словам Дональда Трампа о снижении эскалации, поскольку на деле никаких ощутимых изменений в уровне военной активности США в регионе не произошло. По оценке иранской стороны, объявленное Трампом «завершение войны» является уловкой и психологической операцией, призванной повлиять на рынки на фоне обострения напряженности в Ормузском проливе.

«То, что Трамп объявил о снижении военной эскалации, не соответствует реальной ситуации на местах», — подчеркнул источник. В связи с этим в Тегеране пришли к выводу, что не следует реагировать на провокации США.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что страна не намерена вступать в конфликты с соседями. «Обращаюсь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы наши братья, мы не собираемся вступать с вами в конфликт», — написал он.