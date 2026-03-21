12:34, 21 марта 2026Мир

Президент Ирана высказался о планах на конфликты с соседями

Пезешкиан: Иран не намерен вступать в конфликты с соседями
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Иран не намерен вступать в конфликты со странами-соседями. Об этом в соцсети X заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Обращаюсь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы наши братья, мы не собираемся вступать с вами в конфликт», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что от противостояния Ирана и соседних мусульманских стран выигрывает только Израиль.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил руководство Ирана с весенним праздником Навруз. В своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану он пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

