Президент Ирана высказался о планах на конфликты с соседями

Пезешкиан: Иран не намерен вступать в конфликты с соседями

Иран не намерен вступать в конфликты со странами-соседями. Об этом в соцсети X заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Обращаюсь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы наши братья, мы не собираемся вступать с вами в конфликт», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что от противостояния Ирана и соседних мусульманских стран выигрывает только Израиль.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил руководство Ирана с весенним праздником Навруз. В своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану он пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.