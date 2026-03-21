Президент Ирана высказался о планах на конфликты с соседями

Иран не намерен вступать в конфликты со странами-соседями. Об этом в соцсети X заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
«Обращаюсь к исламским странам и нашим дорогим соседям: вы наши братья, мы не собираемся вступать с вами в конфликт», — написал он.
Глава государства подчеркнул, что от противостояния Ирана и соседних мусульманских стран выигрывает только Израиль.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил руководство Ирана с весенним праздником Навруз. В своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану он пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.