Стало известно о готовности Трампа к агрессивным атакам Ирана

NYT: Трамп рассматривает более агрессивные операции в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые военные варианты в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харг, где расположен главный центр экспорта иранской нефти. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По данным издания, президент США отказался от одного из военных сценариев, но продолжает наносить удары по объектам в Иране. В регион направляются дополнительные американские силы, а в Белом доме обсуждают более агрессивные операции.

Среди рассматриваемых вариантов — наземная операция для обеспечения безопасности объектов с высокообогащенным ураном. Американские чиновники подчеркивают, что военное давление на Тегеран будет усиливаться независимо от решения по конкретным сценариям.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.

