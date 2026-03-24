08:21, 24 марта 2026

Стало известно о готовности Трампа к агрессивным атакам Ирана

NYT: Трамп рассматривает более агрессивные операции в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые военные варианты в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харг, где расположен главный центр экспорта иранской нефти. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По данным издания, президент США отказался от одного из военных сценариев, но продолжает наносить удары по объектам в Иране. В регион направляются дополнительные американские силы, а в Белом доме обсуждают более агрессивные операции.

Среди рассматриваемых вариантов — наземная операция для обеспечения безопасности объектов с высокообогащенным ураном. Американские чиновники подчеркивают, что военное давление на Тегеран будет усиливаться независимо от решения по конкретным сценариям.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.

    Последние новости

    Арабские страны передумали оставаться в стороне от ударов по Ирану

    Герой России привел подробности о самой тяжелой операции за все годы СВО

    Власти Севастополя выпустили обращение после унесшего жизни жителей города мощного взрыва

    Бывший циркач раскрыл детали пожара в московской квартире с четырьмя жертвами

    Гоблин сравнил Трампа с обиженным ребенком

    «Бюро 1440» запустило первые российские «спутники Starlink»

    На свалке нашли бриллианты на миллионы рублей

    Кейт Мосс и Эмили Ратаковски прикрыли голую грудь сумками в рекламе

    Сотрудник и владелец отеля в Индии заманили девушку и изнасиловали с бандой сообщников

    Почти весь российский бизнес заметил ухудшение ситуации

    Все новости
