В российском регионе неизвестный выстрелил в подростка из пневматики

В Подмосковье неизвестный выстрелил подростку в спину из пневматики

В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Роман Закирьянов, передает РИА Новости.

По его словам, все произошло на территории ЖК в Люберецком городском округе. Несколько 14-15-летних подростков сидели во дворе на скамейке со смартфонами в руках. Они не шумели. В какой-то момент один из них встал и получил ранение в спину. Неизвестный выстрелил из окна дома.

Юношу госпитализировали. Врачи извлекли из него пулю. Родители потерпевшего подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина получил выстрел в голову за замечание шумным подросткам в кафе на Новодеревенской улице в Пушкине под Санкт-Петербургом.