Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 16 мая 2026Силовые структуры

В российском регионе неизвестный выстрелил в подростка из пневматики

В Подмосковье неизвестный выстрелил подростку в спину из пневматики
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Uzo Borewicz / Shutterstock / Fotodom  

В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Роман Закирьянов, передает РИА Новости.

По его словам, все произошло на территории ЖК в Люберецком городском округе. Несколько 14-15-летних подростков сидели во дворе на скамейке со смартфонами в руках. Они не шумели. В какой-то момент один из них встал и получил ранение в спину. Неизвестный выстрелил из окна дома.

Юношу госпитализировали. Врачи извлекли из него пулю. Родители потерпевшего подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина получил выстрел в голову за замечание шумным подросткам в кафе на Новодеревенской улице в Пушкине под Санкт-Петербургом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

    Жители украинского города прогнали сотрудников военкомата

    Число пострадавших при взрыве на российской заправке выросло втрое

    Россиянка лишилась машины и денег из-за голосования в домовом чате

    ЗАЭС назвала атаки ВСУ безответственным безумием и проявлением ядерного терроризма

    Появились новые подробности о взрыве на российской заправке

    На Западе рассказали о желании генсека НАТО угодить Трампу

    Врач назвала самый вредный вид хлеба

    Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии

    В России высказались о способности противостоять минам-лягушкам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok