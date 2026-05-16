14:52, 16 мая 2026Экономика

Россиянка лишилась машины и денег из-за голосования в домовом чате

Жительница Кемерово лишилась 3,6 млн рублей из-за мошенников в домовом чате
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница города Кемерово приняла участие в фейковом опросе в общедомовом чате и отдала мошенникам более 3,6 миллиона рублей. Об инциденте сообщила пресс-служба МВД по региону.

68-летняя россиянка перешла по ссылке в сообщении о голосовании об установке шлагбаума и заполнила заявку на отказ. После этого ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она заявила, что аккаунт на Госуслугах женщины взломали и теперь ей нужно передать свои сбережения специалисту для «декларирования», чтобы предотвратить кражу.

Пенсионерка передала средства курьеру, а через сутки продала свой автомобиль Hyundai Creta почти за два миллиона рублей и перевела деньги с продажи на счет мошенников через банкомат. Спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности преступников. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее киберэксперт Александр Токаренко рассказал, как распознать мошенников в домовом чате. По его словам, на злоумышленников указывают слова «срочно» и «немедленно» в сообщениях.

