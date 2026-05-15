Россиян научили распознавать мошенников в домовых чатах

Киберэксперт Токаренко: Мошенники начали обманывать россиян в домовых чатах

Мошенники начали обманывать россиян в общедомовых чатах, притворяясь председателями ТСЖ, сотрудниками УК и различных госорганов. О том, как распознать злоумышленника, рассказал киберэксперт, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам специалиста, слова «срочно» и «немедленно» в сообщении указывают на мошенника. Таким образом аферисты создают видимость дефицита времени, лишая потенциальную жертву возможности проанализировать происходящее. Кроме того, только мошенники просят продиктовать код из смс — настоящие сотрудники компаний и органов не имеют на это права.

Токаренко также призвал игнорировать любые QR-коды, указанные в объявлениях — обычно они ведут на мошеннические сайты. «Особенно опасны наклейки "Новый чат жильцов". Даже если настоящие соседи создали чат и расклеили объявления, мошенники легко могут наклеить свой стикер поверх настоящего», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Центробанк зафиксировал снижение финансовых потерь россиян из-за мошенников.