08:41, 15 мая 2026

Россияне стали терять меньше денег из-за мошенников

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В первом квартале 2026 года банки предотвратили хищение 1,8 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

В регуляторе зафиксировали, что финансовые потери физических лиц сократились на 10,2 процента по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2025 года. Общее число выявленных атак мошенников в отчетном периоде превысило 16,7 миллиона. При этом общий ущерб достиг 7,4 миллиарда рублей.

«В IV квартале 2025 года было отражено 23 миллиона попыток мошеннических операций на 2,3 триллиона рублей», — уточнили в Центробанке.

В июле-сентябре 2025 года мошенники похитили у россиян 8,2 миллиарда рублей. За это время также удалось спасти от хищения 3,5 триллиона рублей.

