18:05, 13 ноября 2025Экономика

Центробанк назвал похищенную у россиян мошенниками сумму

Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В июле-сентябре 2025 года банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций, но злоумышленникам все же удалось похитить у россиян 8,2 миллиарда рублей. Сумму назвали в ЦБ РФ.

В регуляторе уточнили, что в этот же период времени удалось спасти от хищения 3,5 триллиона рублей. Число увенчавшихся успехом мошеннических операций там оценили почти в полмиллиона рублей (460,1 тысячи), объяснив рост их объема на 51 процент в сравнении со средним уровнем за предыдущие четыре квартала, тем, что «люди все чаще сообщают в банки о хищении даже небольших сумм».

«Во многом это связано с тем, что некоторые крупные кредитные организации досрочно внедрили в свои мобильные приложения сервис, который позволяет пострадавшим клиентам оперативно информировать их о мошеннической операции», — уточнили в Банке России.

Ранее в ЦБ также заявили, что крупные переводы, направленные по СБП самому себе, включат в признаки мошеннических в связи с тем, что злоумышленникам легче похитить деньги, когда у них есть доступ к средствам, размещенным на одном счете.

