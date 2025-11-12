Опасность мошенничества в случае с переводами самому себе объяснили

Банк России включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических

Поскольку злоумышленники стали убеждать россиян перевести самому себе крупные суммы по Системе быстрых платежей (СБП), такие переводы включат в признаки мошеннических, заявили РИА Новости в ЦБ РФ.

По словам директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, банки в этих случаях будут учитывать такое направление средств, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов. Об этом он рассказал в интервью агентству.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — объяснил специалист.

Уваров уточнил, что приказ Банка России с новыми признаками мошеннических переводов будет опубликован в ближайшее время. Он также отметил, что прошло больше года с тех пор, как перечень признаков таких операций был увеличен до шести и за прошедшее время стали применяться новые способы обмана.

Ранее аналитик Эряния Бочкина рассказала, что ЦБ рекомендует российским банкам выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что после вступления в силу изменений законодательства, сильно увеличивших вероятность блокировки счетов даже за переводы самому себе, борьба банков с мошенниками «дошла немножко до абсурда».