08:23, 11 ноября 2025Экономика

Названа подозрительная для российских банков сумма перевода

Аналитик Бочкина: Банки проверяют переводы физлиц на сумму от 100 тысяч в день
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ЦБ рекомендует российским банкам выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц, рассказала «Прайму» аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

По ее словам, сигналом для углубленной проверки служат определенные пороги сумм, но это далеко не главный критерий — в реальности кредитные организации опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны, воспринимая иногда как подозрительный даже небольшой перевод, в случае, если тот вписывается в мошеннические или другие незаконные схемы.

В частности, оценивают число операций и разных получателей средств. Также обращают внимание на использование счета исключительно для переводов без обычных бытовых платежей, а «очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность», объяснила специалист.

«Используйте счет и карту для обычных бытовых платежей и операций, поскольку это формирует "нормальный" профиль клиента», — рекомендовала Бочкина, посоветовав сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно если речь идет о крупных суммах.

Ранее эксперт финансового рынка, Андрей Бархота заявил в беседе с журналистами, что после вступления в силу с 1 сентября изменений законодательства, сильно увеличивших вероятность блокировки счетов даже за переводы самому себе, борьба банков с мошенниками «дошла немножко до абсурда».

