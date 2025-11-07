Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 7 ноября 2025Экономика

Экономист заявил о «дошедшей до абсурда» борьбе банков с мошенниками

Экономист Бархота: Борьба с мошенниками в сфере переводов дошла до абсурда
Дмитрий Воронин
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После вступления в силу с 1 сентября изменений законодательства, сильно увеличивших вероятность блокировки счетов даже за переводы самому себе, борьба банков с мошенниками «дошла немножко до абсурда», полагает эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота. Его точку зрения приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, в число факторов риска в этом вопросе входит сумма перевода, его время и многие другие обстоятельства, при этом кредитные организации «делают самодеятельность», устанавливая риск-факторы. «Заблокировать всегда проще», ведь пропуск незаконного перевода создает для банка риски, объяснил Бархота.

Он считает, что вместо блокировок «на свое усмотрение» банки могли бы уменьшить максимально допустимую сумму транзакций, например, до миллиона рублей, обеспечив тем самым «меньше чопорности, меньше контроля» для клиентов.

О всплеске жалоб на необоснованную блокировку средств россиян заявила в сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Отметив важность принятия мер, чтобы подобные ситуации не касались добросовестных граждан, она тогда подчеркнула, что для этого «улучшается обмен данных с банками».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

    Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

    ВСУ атаковали автомобиль с ребенком в российском регионе

    Глава военного комитета ЕС назвал главный пункт гарантий безопасности для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости