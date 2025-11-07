Экономист заявил о «дошедшей до абсурда» борьбе банков с мошенниками

Экономист Бархота: Борьба с мошенниками в сфере переводов дошла до абсурда

После вступления в силу с 1 сентября изменений законодательства, сильно увеличивших вероятность блокировки счетов даже за переводы самому себе, борьба банков с мошенниками «дошла немножко до абсурда», полагает эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота. Его точку зрения приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, в число факторов риска в этом вопросе входит сумма перевода, его время и многие другие обстоятельства, при этом кредитные организации «делают самодеятельность», устанавливая риск-факторы. «Заблокировать всегда проще», ведь пропуск незаконного перевода создает для банка риски, объяснил Бархота.

Он считает, что вместо блокировок «на свое усмотрение» банки могли бы уменьшить максимально допустимую сумму транзакций, например, до миллиона рублей, обеспечив тем самым «меньше чопорности, меньше контроля» для клиентов.

О всплеске жалоб на необоснованную блокировку средств россиян заявила в сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Отметив важность принятия мер, чтобы подобные ситуации не касались добросовестных граждан, она тогда подчеркнула, что для этого «улучшается обмен данных с банками».