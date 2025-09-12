Набиуллина заявила о всплеске жалоб на необоснованную блокировку средств россиян

Набиуллина: В ЦБ обеспокоены всплеском жалоб из-за блокировок средств россиян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о серьезном увеличении числа жалоб на необоснованные блокировки средств россиян. Ее высказывания приводит ТАСС.

«Про блокировку. Действительно, нас беспокоит», — сказала глава ЦБ, отметив важность принятия мер, чтобы подобные ситуации не касались добросовестных граждан, для чего сейчас «улучшается обмен данных с банками».

«У нас механизмы так называемой блокировки, они действуют по нескольким основаниям, там разные механизмы. И мы ориентировали банки, чтобы они не смешивали эти механизмы, чтобы доводили до людей, по какой причине все это происходит», — объяснила Набиуллина.

Проблема с блокировками наблюдалась несколько лет назад в сегменте малого и среднего бизнеса, решить ее удалось благодаря созданию платформы ЦБ «Знай своего клиента», продолжила она, подчеркнув, что речь сейчас идет о том, чтобы пойти по тому же пути с физлицами, но это «небыстрый процесс».

Набиуллина напомнила, что блокировка средств может быть связана с подозрениями в мошенничестве, отмывании денег, а также с нарушениями налогового законодательства.

О том, что банки стали блокировать счета россиян на срок до 30 дней и даже больше из-за операций, которые кажутся подозрительными, стало известно летом. В мае в ЦБ также заявили, что критерием для ограничения объема переводов суммой 100 тысяч рублей в месяц станет присутствие переводов в базе Центробанка, на информацию из которой при борьбе с мошенниками ориентируются российские кредитные организации.