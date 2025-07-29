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09:36, 29 июля 2025Экономика

Банки стали лишать россиян доступа к деньгам

«Известия»: Банки блокируют счета россиян за подозрительные операции на месяцы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банки стали блокировать счета россиян на месяцы из-за операций, которые кажутся подозрительными. Причем опасения кредитных организаций могут вызвать даже покупки в магазине или переводы денег друзьям, выяснила газета «Известия».

Клиенты банков жалуются, что разморозка временами сильно затягивается: до 30 дней, а то и больше. Нередко блокировались основные счета граждан — например, в одном случае клиент не мог вывести свою пенсию. Пока это разовые истории, и массовых блокировок не происходит. В ряде случаев контроль над средствами возвращали после жалоб.

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Банки могут блокировать счета из-за 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма). Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом, прокомментировали в Центробанке.

Чтобы не попасть под блокировку, россиянам рекомендовали внимательно относиться к переводам: при сборах на бытовые или общественные нужды лучше использовать специальные сервисы совместного сбора в банковских приложениях, а не просто размещать объявления в чатах. А при переводах знакомым стоит указывать назначение — «подарок» или «помощь».

Ранее международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова предупреждала, что россиянам могут снизить лимит по кредитным картам или заблокировать перевод, если они используют их для пополнения вкладов и успевают возвращать деньги без уплаты процентов.

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