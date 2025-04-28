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07:18, 28 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о возможной блокировке кредитных карт

Финансист Ермилова: Лимит по кредитным картам снизят за пополнение ими вклада
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Россиянам могут снизить лимит по кредитным картам или заблокировать перевод, если они используют их для пополнения вкладов и успевают возвращать деньги без уплаты процентов. Об этом предупредила в разговоре с агентством «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Финансист отметила, что ряд клиентов идут на хитрость, размещая кредитные деньги на вкладах или счетах и успевая вернуть все на карту вовремя, что делает эту схему абсолютно невыгодной для финансовых организаций.

«Цель банка — заработать прибыль. Просто бесплатно обслуживать клиентов — это для них невыгодная история. Так что сейчас для таких клиентов некоторые банки могут снижать лимиты по кредитным картам, и какие-то операции клиент осуществить не сможет», — указала Ермилова.

Если банк снизил лимит по кредитке или заблокировал расходные операции, можно попробовать формить карту в другом банке или начать пользоваться другими услугами кредитной организации, чтобы расположить ее к сотрудничеству, заключила специалист.

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