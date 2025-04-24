В России оценили вероятность возвращения дешевых кредитов

Горшков: Доступное кредитование вряд ли скоро вернется даже при снижении ставки

Если ЦБ РФ начнет плавно снижать ключевую ставку уже в этом году, то «кредитный ренессанс» возможен в России не ранее второй половины 2026-го. Соответствующий прогноз заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова приводит пресс-служба банка.

Отличиями этого грядущего нового рынка топ-менеджер назвал большее внимание к долговой нагрузке заемщиков и более высокие требования к первому взносу. По его словам, «даже при смягчении монетарной политики возврат к доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен».

С учетом длительного периода высоких ставок в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче дешевых кредитов на длительные сроки, следует из оценки Горшкова.

От решения совета директоров Центробанка, заседание которого состоится в ближайшую пятницу, 25 апреля, эксперты не ждут снижения ставки, предполагая, что ее в очередной раз оставят на уровне 21 процента годовых. При этом допускается, что регулятор сменит умеренно жесткий сигнал на нейтральный, означающий, что в дальнейшем ЦБ будет готов принять любое из трех возможных решений по ставке — о ее сохранении, повышении и снижении.