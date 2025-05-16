Банк России заверил в ориентации при ограничении переводов на базу

ЦБ РФ: Добросовестные россияне не попадут под ограничения переводов

Критерием для ограничения объема переводов суммой 100 тысяч рублей в месяц, вступившего в силу 15 мая, станет присутствие в базе Центробанка (ЦБ), на информацию из которой при борьбе с мошенниками ориентируются российские кредитные организации, следует из комментария регулятора, опубликованного в Telegram-канале среди ответов на вопросы в чат-боте.

Как заверили в ЦБ, эта база постоянно пополняется за счет сведений самих банков о попытках обмана клиентов, а также данных правоохранительных органов.

«В ней большое количество параметров — уникальных идентификаторов, включая сведения о получателе похищенных денег: номер телефона, реквизиты счета и карты, номер документа, удостоверяющего личность», — уточнили в Банке России, отметив, что добросовестным россиянам не следует опасаться включения в базу и сложностей с денежными операциями.

Ранее в ЦБ также указали, что новый закон прежде всего ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег.

Помимо этого в мае кабмин внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, которыми добровольно или по незнанию, как правило, становятся молодые граждане, сотрудничающие с интернет-мошенниками, предоставляя им свои банковские карты или помогая в качестве курьеров.