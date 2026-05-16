Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 16 мая 2026Мир

На Западе рассказали о желании генсека НАТО угодить Трампу

FT: Рютте надавит на европейские оружейные компании, чтобы угодить Трампу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Brandon / AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте собирается надавить на европейскую оборонную промышленность, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом желании рассказала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сообщается, что на следующей неделе Рютте встретится с представителями ведущих европейских оружейных компаний в Брюсселе и будет настаивать на том, чтобы они увеличили инвестиции и нарастили производство. Таким образом альянс хочет укрепить военный потенциал Европы и угодить Трампу, заявили собеседники западного издания.

По данным FT, в Брюссель направят представителей таких компаний, как Rheinmetall, Leonardo, Safran, Airbus, Saab и MBDA.

Ранее Рютте призвал страны НАТО нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс на фоне новых угроз безопасности в Европейском регионе. По его словам, объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в США, так и в странах Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

    Жители украинского города прогнали сотрудников военкомата

    Число пострадавших при взрыве на российской заправке выросло втрое

    Россиянка лишилась машины и денег из-за голосования в домовом чате

    ЗАЭС назвала атаки ВСУ безответственным безумием и проявлением ядерного терроризма

    Появились новые подробности о взрыве на российской заправке

    На Западе рассказали о желании генсека НАТО угодить Трампу

    Врач назвала самый вредный вид хлеба

    Во Франции началось расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии

    В России высказались о способности противостоять минам-лягушкам ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok