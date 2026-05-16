На Западе рассказали о желании генсека НАТО угодить Трампу

FT: Рютте надавит на европейские оружейные компании, чтобы угодить Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте собирается надавить на европейскую оборонную промышленность, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом желании рассказала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сообщается, что на следующей неделе Рютте встретится с представителями ведущих европейских оружейных компаний в Брюсселе и будет настаивать на том, чтобы они увеличили инвестиции и нарастили производство. Таким образом альянс хочет укрепить военный потенциал Европы и угодить Трампу, заявили собеседники западного издания.

По данным FT, в Брюссель направят представителей таких компаний, как Rheinmetall, Leonardo, Safran, Airbus, Saab и MBDA.

Ранее Рютте призвал страны НАТО нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс на фоне новых угроз безопасности в Европейском регионе. По его словам, объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в США, так и в странах Евросоюза.